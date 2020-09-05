Serdar Gökhan kaç yaşında, nereli? Serdar Gökhan MasterChef'e konuk oluyor!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, sürpriz isimleri konuk etmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Serdar Gökhan, misafirler arasında yer alıyor. Kadırgali Ali rolüyle ilk başrolünü elde eden Serdar Gökhan, sayısız filmde önemli rollerde yer almıştır.

SERDAR GÖKHAN KİMDİR?

Serdar Gökhan, doğum adıyla Nusret Ersöz 15 Mayıs 1946, Mudurnu doğumludur. Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır.

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1964 yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını atan Serdar Gökhan, atletik yapısının yanı sıra oyunculuk performansıyla da Yeşilçam’ın aranan isimlerinden oldu.

1969 yılında Ses Dergisi’nin ”Sinema Yıldızı ” yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen’in dikkatini çekti. Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı. Önemli filmlerinden bazıları Gökçe Çiçek, Irmak (Lütfi Ö. Akad) ve Kara Doğan (Yılmaz Duru) olarak sayılabilir.

SERDAR GÖKHAN FİLMOGRAFİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 2020

Diriliş:Ertuğrul 2014 - Süleyman Şah

Kurt Seyit ve Şura 2014

Babalar ve Evlatlar Sezon 1 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne? Sezon 2 2011

Kırmızı Işık Sezon 1 2008

Elif Sezon 1 2008

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? 2006

Pertev Bey'in Üç Kızı Sezon 1 2006

Sev Kardeşim Sezon 1 2006

Karaoğlan Sezon 1 2002

Akşam Güneşi Sezon 1 1999

Kanayan Yara - Bosna Mavi Karanlık 1994

Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koyduk 1992

Ahmet Hamdi Bey Ailesi Sezon 1 1991

Polis Görev Başında 1990

Av 1989

Kanun Savaşçıları 1989

Utanç Yılları 1987

Yeniden Doğmak Sezon 1 1987

Namusun Bedeli 1986

Altın Kafes 1982

Yıkılış 1978

Meryem ve Oğulları 1977

Mavi Mercedes 1977

Şeref Yumruğu 1977

Yuvanın Bekçileri 1977

Analar Ölmez 1976 1976

Kan Kardeşler 1976

Ölüme Yalnız Gidilir 1976

Selam Dostum 1976

Sevdalılar 1976

Acı Severim Tatlı Döverim 1975

Bu Osman Başka Osman 1975

Kader Yolcuları 1975

Cellat 1975

Hesap Günü 1975

İntihar 1975

İsyan 1975

Macera 1975

Namıdiğer Çolak 1975

Turhanoğlu 1975

Yatık Emine 1974

Bir Damla Kan Uğruna 1974

Deli Ferhat 1974

Dövüşe Dövüşe Öldüler 1974

Karanlık Yıllar 1974

Silahın Elinde Kardeş 1974

Unutma Beni 1974

Vur Be Ramazan 1974

Beklenmeyen Adam 1973

Dağ Kanunu 1973

Hudutların Kartalı 1973

İkibin Yılın Sevgilisi 1973

İnsanlık Ölmedikçe 1973

Kara Orkun 1973

Kara Pençe'nin İntikamı 1973

Kara Pençe 1973

Kır Çiçeği 1973

Kurt Yemini 1973

Soğukkanlılar 1973

Gurbetçiler 1973

Vur Emri 1973

Malkoçoğlu Kurt Bey 1972

Acı Yudum 1972

Akma Tuna (Estergon Kalesi) 1972

Dudaktan Dudağa Ölüm 1972

Gökçeçiçek 1972

Irmak 1972

İstanbul Kabadayısı Kara Murat 1972

Kara Doğan 1972

Asya'nın Tek Atlısı Baybars 1971

Kadırgalı Ali 1971

Kızgın Topraklar 1970

Sokak Kedisi 1969

Dünyanın En Güzel Kadını 1968

Affedilmeyen (film, 1966) 1966