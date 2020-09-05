Selda Alkor kaç yaşında? Selda Alkor kimdir, nereli?

MasterChef'in 5 Eylül tarihli bölümünde Selda Alkor konuk olarak katılıyor. Sayısız dizi ve filmde yer alan usta oyuncu, yarışmacıların yemeklerini tadacak ve oy verecek. Selda Alkor Asmalı Konak dizisindeki Sümbül karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı.

SELDA ALKOR KİMDİR?

1943 yılında Konya' da doğdu. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.

Selda Alkor, eski milli basketbolculardan Cihat İlkbaşaran ile evlenmiştir.

SELDA ALKOR FİLMLERİ

Cumartesi Senin Pazar Benim Çiçekçi Kız Senede Bir Gün Buzlar Çözülmeden İlk ve Son Boyacı (1966) Erikler Çiçek Açtı Dişi Kartal İftira Yara Katiller de Ağlar Yosma İnatçı Gelin (1965) Ölünceye Kadar Yakut Gözlü Kedi (1966) Konforlu Necla Zehirli Kucak Buzlar Çözülmeden Boğaziçi Şarkısı Ninno Yaşamak İstiyorum Göklerdeki Sevgili (1966) Vatan Kurtaran Aslan Leylaklar Altında Merhamet Mahpeyker Kösem Sultan (2010) Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

SELDA ALKOR DİZİLERİ