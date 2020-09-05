Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Selda Alkor kaç yaşında? Selda Alkor kimdir, nereli?
05 Eylül 2020 Cumartesi 16:29 | Son Güncelleme:

Selda Alkor kaç yaşında? Selda Alkor kimdir, nereli?

Selda Alkor kaç yaşında" Selda Alkor kimdir, nereli"

Selda Alkor MasterChef'in 5 Eylül tarihli bölümüne konuk olarak katılıyor. Yarışmanın bu haftaki dış çekim bölümünde 4 usta oyuncuya gala menüsü hazırlanacak. Selda Alkor da özellikle Duygu'ya yaptığı yorum ile dikkatleri üzerine çekiyor. Usta oyuncu Selda Alkor sayısız dizi ve filmde rol almıştır.

MasterChef'in 5 Eylül tarihli bölümünde Selda Alkor konuk olarak katılıyor. Sayısız dizi ve filmde yer alan usta oyuncu, yarışmacıların yemeklerini tadacak ve oy verecek. Selda Alkor Asmalı Konak dizisindeki Sümbül karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı.

SELDA ALKOR KİMDİR?

1943 yılında Konya' da doğdu. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.

Selda Alkor, eski milli basketbolculardan Cihat İlkbaşaran ile evlenmiştir.

SELDA ALKOR FİLMLERİ

  1. Cumartesi Senin Pazar Benim
  2. Çiçekçi Kız
  3. Senede Bir Gün
  4. Buzlar Çözülmeden
  5. İlk ve Son
  6. Boyacı (1966)
  7. Erikler Çiçek Açtı
  8. Dişi Kartal
  9. İftira
  10. Yara
  11. Katiller de Ağlar
  12. Yosma
  13. İnatçı Gelin (1965)
  14. Ölünceye Kadar
  15. Yakut Gözlü Kedi (1966)
  16. Konforlu Necla
  17. Zehirli Kucak
  18. Buzlar Çözülmeden
  19. Boğaziçi Şarkısı
  20. Ninno
  21. Yaşamak İstiyorum
  22. Göklerdeki Sevgili (1966)
  23. Vatan Kurtaran Aslan
  24. Leylaklar Altında
  25. Merhamet
  26. Mahpeyker Kösem Sultan (2010)
  27. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

SELDA ALKOR DİZİLERİ

  1. Kartallar Yüksek Uçar
  2. Böyle mi Olacaktı
  3. Asmalı Konak
  4. Çemberimde Gül Oya
  5. Parmaklıklar Ardında
  6. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Taksim'de drone'lu denetim: Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı
Bakan Varank duyurdu: Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı: Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası... 'Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi'
Göztepe Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor
TBMM Başkanı Şentop'tan idam açıklaması: Belli suçlara mahsus olması gerektiği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Şentop'tan idam açıklaması: Belli suçlara mahsus olması gerektiği kanaatindeyim

Geri dönüşü olmayan anlar

Geri dönüşü olmayan anlar

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başar&#x

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başarının 8 sırrı

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak