Selda Alkor kaç yaşında? Selda Alkor kimdir, nereli?
Selda Alkor MasterChef'in 5 Eylül tarihli bölümüne konuk olarak katılıyor. Yarışmanın bu haftaki dış çekim bölümünde 4 usta oyuncuya gala menüsü hazırlanacak. Selda Alkor da özellikle Duygu'ya yaptığı yorum ile dikkatleri üzerine çekiyor. Usta oyuncu Selda Alkor sayısız dizi ve filmde rol almıştır.
MasterChef'in 5 Eylül tarihli bölümünde Selda Alkor konuk olarak katılıyor. Sayısız dizi ve filmde yer alan usta oyuncu, yarışmacıların yemeklerini tadacak ve oy verecek. Selda Alkor Asmalı Konak dizisindeki Sümbül karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı.
SELDA ALKOR KİMDİR?
1943 yılında Konya' da doğdu. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.
Selda Alkor, eski milli basketbolculardan Cihat İlkbaşaran ile evlenmiştir.
SELDA ALKOR FİLMLERİ
- Cumartesi Senin Pazar Benim
- Çiçekçi Kız
- Senede Bir Gün
- Buzlar Çözülmeden
- İlk ve Son
- Boyacı (1966)
- Erikler Çiçek Açtı
- Dişi Kartal
- İftira
- Yara
- Katiller de Ağlar
- Yosma
- İnatçı Gelin (1965)
- Ölünceye Kadar
- Yakut Gözlü Kedi (1966)
- Konforlu Necla
- Zehirli Kucak
- Buzlar Çözülmeden
- Boğaziçi Şarkısı
- Ninno
- Yaşamak İstiyorum
- Göklerdeki Sevgili (1966)
- Vatan Kurtaran Aslan
- Leylaklar Altında
- Merhamet
- Mahpeyker Kösem Sultan (2010)
- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
SELDA ALKOR DİZİLERİ
- Kartallar Yüksek Uçar
- Böyle mi Olacaktı
- Asmalı Konak
- Çemberimde Gül Oya
- Parmaklıklar Ardında
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz