Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in paylaşımına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteri ile büyük beğeni toplayan Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hande Erçel köpekleriyle son dönemde sıkça fotoğraf paylaşıyor. Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel’in paylaşımına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı.

Hande Erçel’in yaptığı paylaşımın 4 saat içinde 1 milyon 500 bine yakın beğeni alması büyük dikkat çekti. Son dönemin en popüler kadın oyuncularından birisi olan Hande Erçel’in instagram’daki takipçi sayısı da günden güne artıyor.

Güzel oyuncunun şu anda 17,1 milyon takipçisi var. Haliyle yaptığı paylaşımlar da 1 milyonu geçen beğeniler ve binlerce de yorum alıyor…

Kerem Bürsin de fotoğrafa çeşitli hayvanların emojileri ile yorum yaptı. Hande Erçel’in de dizideki partnerine tavşan emojisi göndermesi ise dikkat çekti.

İşte Hande Erçel’in o paylaşımı;