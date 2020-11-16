Sen Çal Kapımı dizisinde flaş değişiklik! Sen Çal Kapımı hangi gün ekranda olacak?

Fox TV ekranında seyiricisi ile buluşmakta olan Sen Çal Kapımı dizisinde hüzünlü günler sona eriyor, mutluluk ve güneşli günler diziye geri geliyor… Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı dizinin son haftalarda üzerine çöken hüzün bulutları 19. bölümde dağılacak.

Sen Çal Kapımı dizisi için flaş değişiklik kararı verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre MF Yapım imzalı "Sen Çal Kapımı" artık cumartesi akşamları ekranlara gelecek. Zümrüdüanka ise çarşamba akşamları Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek dizilerine karşı reyting savaşı verecek. Çarşamba günü Zümrüdüanka'nın tekrar bölümü seyircisinin karşısına çıkacak.

Dizide Eda ve Serkan ayrılığı hikayeye hem hüzün getirdi hem de reytinglerin düşmesine sebep oldu. Uzun süren bu hüzünlü ve duygusal sahnelerin izleyicileri pek de memnun etmediği sosyal medya yorumlarına yansımıştı.

Bu haftadan itibaren ise dizide yine neşeli anların çoğaldığını Serkan ve Eda’nın hem eğlenceli hallerini hem de aşkın kokusunun diziye iyice sindiğini izlemeye başlayacaksınız.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in paylaşımına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.



