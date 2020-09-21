Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in eski hali herkesi şoke etti!

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi. Estetiksiz haliyle görenleri hayrete düşüren Hande Erçel'in değişimi herkesi şoke etti. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldığı haberlerinin ardından yeniden gündeme gelen Hande Erçel rol arkadaşı Kerem Bursin ile yakıştırılıyor.

İşte, Hande Erçel'in eski hali

HANDE ERÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.

Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.

Hande Erçel son şimdilerde ise Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veriyor.