Sen Çal Kapımı dizisinde şaşırtan itiraf geldi. Sen Çal Kapımı finale mi gidiyor? sorusunun yanıtı da tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Tüm romantik komedilerde olduğu gibi bir aşk itirafının gelmesi, genelde dizilerin sonlarına doğru yaşanır. İzleyici, o cümleyi duymak için aylarca bekler. O cümle duyulunca finale yaklaştığı düşünülür.

Sen Çal Kapımı dizisi, 11. bölümde izleyenlerini biraz şaşırtacak. Zira sözleşmesi biten Eda ile Serkan’ın ayrılacağı anda duyulan sözler, izleyenleri şoke edecek.

Yeni bölümün tanıtımında hüzünlü bir veda sahnesi yaşanırken, İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan Eda’yı Serkan durduracak ve ona “Eda gitme, sana deli gibi aşık oldum” diyecek. Bakalım bu itiraf Serkan ve Eda’yı olduğu kadar Sen Çal Kapımı dizisini nereye götürecek?

İşte, Sen Çal Kapımı 11. bölüm 2. fragmanı:





Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in eski hali herkesi şoke etti!