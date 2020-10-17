Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel, Kerem Bürsin'e ayar verdi

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, dizinin Serkana'ı Kerem Bürsin'e ayar çekti. Dizide yakaladıkları enerjiyle büyük beğeni toplayan iki ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

“Kerem Bey bekleniyorsunuz” diye yorumlar bırakan takipçiler, ne söyleyeceğini çok merak ediyordu. Bürsin de paylaşımdan kısa bir süre sonra yorumunu yazdı.









“Kerem Bey bekleniyorsunuz” diye yorumlar bırakan takipçiler, ne söyleyeceğini çok merak ediyordu. Bürsin de paylaşımdan kısa bir süre sonra yorumunu yazdı.

Bürsin, “Hande pozları diye bir kolaj postu yapacağım galiba” diyerek sempati topladı.

Sosyal medyada aktif olan Kerem Bürsin, partnerine takılmadan edemiyor tabii. Ama Hande Erçel de altta kalmıyor… Erçel, “Sen önce araba pozunu yap The Bursin” diyerek rol arkadaşına takıldı.

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