Sen Çal Kapımı'nın Melo'su Elçin Afacan koronavirüse yakalandı!

Fox Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın setinde koronavirüs alarmı. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı dizinin Melo'su Elçin Afacan koronavirüse yakalandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından verdiği bilgide yoğun önlemler alınan setlerin başında gelen Sen Çal Kapımı oyuncularından Elçin Afacan'ın test sonucu pozitif çıktı. Hemen tüm ekibe yeniden test yapıldı. Sonuçlar negatif çıkınca da ekip çalışmaya devam etti.

ELÇİN AFACAN KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Elçin Afacan, Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitimini aldıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk olarak 2015 yılında "Gamsız Hayat" dizisinde kamera karşısına çıktıktan sonra 2016 yılında "Görevimiz Komedi" programında yer aldı ve aynı sene "İçerde" dizisinde kendini gösterdi. Son olarak 2019 yılında yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" dizisinde Songül Öden, Birkan Sokullu, Celil Nalçakan ve Olgun Toker’le başrolleri paylaştı. Tiyatroda da kariyerine devam eden Afacan, sırasıyla; Dolores Claiborne, Bay Kolpert, Geçmişten Gelen Kadın, Balkon, Bir Yaz Gecesi Rüyası, İsmene, Übü Hep Übü ve Blu oyunlarında yer aldı. Elçin Afacan, "Sen Çal Kapımı" dizisinde Melek karakterini canlandırıyor.