Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe “Barbaros” ile bomba gibi geri dönüyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Barbaros dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Başrollerinde Diriliş Ertuğrul’un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı dizide Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe de rol alacak. 3 sezon boyunca Atv ekranlarında yayınlanan dizinin finalinden sonra hiçbir projede yer almayan Astepe’nin hayranları şimdiden heyecanlanmaya başladı.



Ulaş Tuna Astepe ise TRT1 için çekilecek olan büyük ve iddialı bir projede Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşacak. Es Film’in yapımcılığını üstlendiği Barbaros dizisinin hazırlıklarına başlandı. Kaptan-ı Derya olarak anılan Osmanlı Devleti’nin en büyük denizcilerinden Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatından esinlenilecek dizide Astepe Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandırırken Düzyatan Oruç Reis'e hayat verecek.

Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre Barbaros dizisinin yönetmenleri Doğan Ümit Karaca ve Mısırlı Adel Adeeb oldu. "Barbaros"un deniz sahnelerinin cgi ve bazı özel aksiyon kısımlarını ise Mısırlı Adel Adeeb yönetecek.

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