Dedikodular doğru çıktı: Rihanna ve ASAP Rocky birlikte görüntülendi!

Asap Rocky ve Rihanna aşk mı yaşıyor? dedikoduları doğru çıktı. Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky ile Rihanna New York'ta birlikte akşam yemeği yedikten sonra yürüyüş yaparken görüntülendi. Suudi milyarder sevgilisinden ayrılan Rihanna ile Rocky’nin fotoğrafları yeni aşkın ilk fotoğrafları olarak yorumlandı.



Rihanna ve A$AP Rocky ikilisinden ilişki dedikodularına dair bir açıklama gelmezken, ikiliden gece yürüyüşü fotoğrafları geldi. İkili, Şükran Günü haftasında New York'ta birlikte akşam yemeği yedikten sonra yürüyüş yaparken görüntülendi. Her ikisi de 32 yaşında olan şarkıcıların montlarına sarınmış, kapüşonlu ve maskeli halleriyle dikkat çekti.

Rihanna ile A$AP Rocky'nin birlikte olduğuna dair iddialar bu yılın ocak ayında ortaya atılmaya başlanmıştı. Yeni fotoğrafların ardından iki ünlü şarkıcının sevgili olduklarına dair iddialar güçlendi. Ancak yıllardır arkadaş oldukları bilinen ikilinin sevgili olmadıkları ve arkadaşlıklarını sürdürdüğünü iddia edenler de var.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni tarzı Indiana Jones'a benzetildi!

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe “Barbaros” ile bomba gibi geri dönüyor!

“Bu fotoğrafı koyacağımı düşünmemiştim” diyen Ayşecan Tatari doğum anlarını paylaştı