Sefirin Kızı dizisinde şoke eden değişiklik kararı! Artık dizide olmayacaklar...

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimi sezondan bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi ile ilgili izleyicileri de şaşırtan sürpriz bir karar alındı.



ARTIK DİZİDE OLMAYACAKLAR

Sefirin Kızı dizisinin senaryo ekibi değiştirildi. Dizinin 2. sezonunda senaryonun gidişatından rahatsız olan izleyiciler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmişti. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem görevlerini Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur’a devretti.

Diziden yapılan açıklamada: “Sefirin Kızı, bir nöbet değişimi ile yoluna devam ediyor. Hikayemizin sahipleri sevgili Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kalemlerini sevgili Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur’a emanet ediyorlar. Eylem’e ve Ozan’a ekip arkadaşlarına hoş geldin diyoruz. 35. bölümden itibaren onlarla birlikte olacağız. Ayşe Ferda ve Nehir’in 34 bölüm boyunca anlattıklarını ekrana taşımaktan dolayı çok mutlu, hep birlikte hikaye anlatmaya ve ekrana taşımaya devam edecek olmaktan dolayı da çok heyecanlıyız.” ifadelerine yer verildi.

Dizinin ikinci sezonunda hem şiddet olayları hem de Gediz karakterinin git gide kötü bir role bürünmesi izleyicilerin hoşuna gitmemişti. Senaristlerin değişimiyle birlikte dizinin gidişatı ve Gediz karakterinin akıbeti önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.