Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ komşu oluyor! Alacağı evin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oluyor. Netflix platformunda oynadığı Hakan: Muhafız dizisi ile dünya çapında büyük bir başarı elde eden ve şimdilerde BluTV’ye çıkacak Yeşilçam dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan Çağatay Ulusoy ev sahibi olmaya karar verdi. Ulusoy’un Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Tatlıtuğ çiftinin evlerinin yanından bir evi gözüne kestirdiği öğrenildi.



Her ay 16 bin TL kira ödemekten bıkan Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da evinin olduğu Kemerburgaz’daki siteden ev baktı. Yakışıklı oyuncu, gözüne Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftinin yaşadığı gibi kütük evlerden birini kestirdi. 30 yaşındaki Ulusoy’un baktığı evin fiyatının ise 5 milyon TL olduğu öğrenildi.