En son 99. bölümü ile ekranlara gelen Savaşçı'nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Berk Oktay, Murat Serezlioğlu ve Sarp Leventoğlu gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı'nın yeni bölümleri bir süredir ekranlara gelmiyor. İzleyiciler dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Savaşçı bugün var mı, neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman, tarih belli mi?

SAVAŞÇI BUGÜN VAR MI?

Savaşçı yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Fox Tv yayın akışına göre bu akşam Bizim İçin Şampiyon dizisi ekranlara geliyor.

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SAVAŞÇI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Dizinin yapımcılarından konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Fakat Berk Oktay konuya dair bazı açıklamalar yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

SAVAŞÇI 99. BÖLÜM ÖZETİ

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır…

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.