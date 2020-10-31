Savaşçı dizisinde Berk Oktay krizi! Yasak Elma'yla anlaştı ortalık karıştı

Savaşçı dizisiyle sözleşme yenileyen Berk Oktay'ın bir süre öncesine kadar Savaşçı'yla ilgili yaşanan belirsizlik nedeniyle Yasak Elma'yla el sıkışması krize neden oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Limon Film Oktay'la sözleşmelerinin olduğunu belirtti. Durumun nasıl sonuçlanacağı ise henüz merak konusu...