31 Ekim 2020 Cumartesi 17:38 | Son Güncelleme:
Savaşçı dizisinde Berk Oktay krizi! Yasak Elma'yla anlaştı ortalık karıştı
FOX'un Limon Film imzalı Savaşçı dizisinin 100. bölüm çekiminin 12 Kasım'da başlaması planlanıyor. Merakla beklenen dizinin plato hazırlıkları sürüyor. Ancak dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın, Yasak Elma dizisinin kadrosuna katıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Savaşçı dizisiyle sözleşme yenileyen Berk Oktay'ın bir süre öncesine kadar Savaşçı'yla ilgili yaşanan belirsizlik nedeniyle Yasak Elma'yla el sıkışması krize neden oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Limon Film Oktay'la sözleşmelerinin olduğunu belirtti. Durumun nasıl sonuçlanacağı ise henüz merak konusu...