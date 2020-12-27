Şarkıcı Asya, 90'lı yılların en çok dinlenen isimleri arasındaydı. Yeni şarkısı 'Unutup Gitti' ile tekrardan sektöre giriş yapan ünlü şarkıcı, Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda "Müziğe hepimizin ihtiyacı var. Müziksiz hayatın tadı tuzu yok." dedi. Olmadı Yar, Pişmanım' gibi şarkıları ile bir zamanların en beğenilen seslerinden biri olan Şarkıcı Asya kimdir, kaç yaşında? Asya adıyla bilinen Tülay Keçialan şarkıları nelerdir?

ŞARKICI ASYA KİMDİR?

Tülay Keçialan ya da bilinen adıyla Asya 1 Mart 1965 yılında Eskişehir'de doğmuştur.Ahmet-Şencan Keçialan çiftinin kızı olarak Eskişehir'de dünyaya geldi. Müziğe eğilimi ilkokul yıllarında başlayan, ortaokul yıllarında Eskişehir Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi alan Asya, Eskişehir Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nde okurken Milliyet Gazetesi Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Türk Halk Müziği dalında solist olarak birinci seçilmiştir.

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Liseden mezun olduktan sonra müzik hayatına Bodrum'da başlayan ve daha sonra Ankara'da devam eden Tülay Keçialan, Nilüfer'in prodüktörlüğünde hazırladığı ilk solo albümüne kadar sahne adı olarak Tülay Saygın isimini kullanmıştır. Müzik kariyerine Bodrum'da başlayan Tülay Saygın, burada kendisini dinleyen müzisyen İlhan Feyman'ın teklifini değerlendirerek Ankara'ya gitmiştir. Ankara'da Grup Angora'nın solisti olarak çalıştığı dönemde İngilizce ağırlıklı repertuvarıyla çoğunlukla otellerin rooflarında sahneye çıkmıştır. Ayrıca Başkent ve Altınnal Gazinoları'nda Kadınlar matinesinde sahne almıştır. 1986 yılında Pazar günleri TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan bir çocuk programında Grup Angora ile birlikte müzik yapmıştır. Ankara'da müzik çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne katılması yönünde gelen teklife olumlu yanıt veren Tülay Saygın, 24 Şubat 1990 tarihinde düzenlenen 1990 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne "Zamanda Gezinti" isimli şarkı ile katılmıştır. 1990 senesinde yarışan şarkıların diğer solistleri ise; İzel Çeliköz, Sibel Tüzün, Sevingül Bahadır, Sertab Erener, Oya Küçümen, Kayahan, Demet Sağıroğlu, Rüya Ersavcı, Candan Erçetin ve Fatih Erkoç gibi günümüzün önemli yorumcularıdır.

Tülay Saygın'ın, vokalistleri Adalet Güzey, Elif Öztürk ve Çelik Erişçi ile birlikte seslendirdiği bir Selmi Andak bestesi olan "Zamanda Gezinti" isimli şarkı 12 puan alarak onbeş şarkı arasında onuncu olmuştur. 1990 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ni ise Kayahan ile Demet Sağıroğlu ikilisinin seslendirdikleri "Gözlerinin Hapsindeyim" kazanmıştır. "Zamanda Gezinti" daha sonra "Bir Dünya Doğuyor" ismiyle Nilüfer tarafından "Sen Mühimsin" isimli albümünde yorumlanmıştır. Tülay Saygın'ın Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki performansını çok beğenen Nilüfer, Ankara'da bulunduğu bir gece kendisi ile tanışmak üzere şarkıcının çalıştığı Roof'a gitmiştir. Tülay Saygın'ın orkestra eşliğinde o yılların en meşhur şarkılarından Stop!'ı yorumladığı sırada içeri giren Nilüfer, solistin sesini çok beğenmiştir. Tülay Saygın'ın sahnesini de çok başarılı bulan Nilüfer, program bitiminde kendisine vokalistlik teklifinde bulunmuştur. Sekiz yıl Ankara'da Grup Angora'nın solistliğini yaptıktan sonra İstanbul'a taşınan Tülay Saygın müzik kariyerine Nilüfer ile devam etmeye başlamıştır. Nilüfer'in albümlerinde ve konserlerinde dört yıl boyunca kendisine vokalist olarak eşlik eden Tülay Saygın, zaman zaman da diğer önemli sanatçıların albüm çalışmalarında vokalist olarak yer almıştır.

Tülay Saygın, 1992 yılında ise sözü Mutlu Yuluğ'a müziği Önder Bilge'ye ait olan "Haykır Sevda Dağlarına" isimli şarkıyı yorumlayarak İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda birincilik kazanmıştır. Aynı yarışmada ikinciliği Suat Suna, üçüncülüğü ise İzel-Çelik-Ercan (İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi) grubu elde etmiştir. 1992 senesinde yarışan şarkıların diğer solistleri ise; Coşkun Demir, Gülay Eralp, Meltem Taşkıran, Ersan Erdura'dır. Yine Tülay Saygın, Nisan 1994'te müzik marketlerdeki yerini alan ve bir Nilüfer prodüksyonu olan Asya isimli ilk albüm çalışması öncesinde yapılan imaj çalışması çerçevesinde ismini Asya olarak değiştirmiştir. Bu albümün en önemli hiti Onno Tunç bestesi "Vurulmuşum Sana" olmuş hemen hemen her müzik listesinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Albümün diğer hitleri ise Sinan Bökesoy bestesi "Yoksun Sen" ve Klev Diamanti bestesi "Romantik Aşk"tır.

Asya'nın ikinci albümü 1996 Mayıs'ında yayınlanmış ve ilk klip Mustafa Sandal bestesi "Beni Aldattın"a çekilmiştir. Bu şarkının önemli bir hit olması albüm satışlarını önemli yönde etkilemiştir. Albümdeki diğer önemli şarkılar Gökhan Kırdar bestesi "İsyankar", Deneb Pinjo bestesi "Ayrılmak Zor" ve Garo Mafyan bestesi "Affetmem"dir. Üçüncü albümünü 1999'da yayınladığı dönemlerde iş adamı Şevki Kaygusuz ile evlenen ve bu evlikten Aslı isimli kızı dünyaya gelen Asya, 2002 yılının Temmuz'unda Dönmem Yolumdan isimli albüm ile müziğe geri dönmüştür.

Asya'nın, sözlerini kendisinin yazdığı müziklerini ise Gürsel Çetin ile birlikte hazırladığı albümü "Aşktır Beni Güzel Yapan", 19 Ağustos 2007 tarihinde müzik marketlerdeki yerini almıştır. Asya, yeni albümüne prodüktör ve yapımcı olarak imza atarken, albümün müzik direktörlüğünü Özgür Buldum üstlenmiştir. Yeni albümün çıkış parçası olan "Gittin Gideli"ye Karaköy Bankalar Caddesi"nde klip çekilmiştir. Son albümü Aşk İz Bırakır ise 10 Mart 2014 tarihinde müzik marketlerdeki yerini almıştır.

ALBÜMLERİ NELERDİR?

Asya (1994)

Asya (1996)

Masum (1999)

Dönmem Yolumdan (2002)

Aşktır Beni Güzel Yapan (2007)

Aşk İz Bırakır (2014)