90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Asya 23 yıl sonra geri döndü! 'Ruhsuz şarkıları duydukça canım sıkılıyor'

Olmadı Yar, Beni Aldattın, Vurulmuşum Sana ve Pişmanım gibi şarkılarla 90’lı yıllarda en çok dinlenen isim oldu Asya. Gerçek adı Tülay Keçialan olan şarkıcı şöhretinin zirvesinde evlendikten hemen sonra anne oldu ve müzik piyasasından uzak kaldı. Şarkıları halen ilk günkü kadar büyük beğeniyle dinlenen ünlü isim, geçtiğimiz hafta eşinden ayrıldı. Ve ‘Unutup Gitti’ adlı single’ını da aynı günlerde sevenlerinin beğenisine sundu. Asya ile geçen yıllar içerisinde neler yaptığını, müzik sektörünün bugününü ve geleceğe dönük planlarını konuştuk.



90'lı yıllara damga vuran bir isimsiniz fakat uzun süredir müzik piyasasında yoktunuz? Neler yaptınız?

Doksanlar çok değerli zamanlardı. Müziğin ve müzisyenlerin, insanların hayatında önemli bir yeri vardı. O günleri çok özlüyorum. Üretim konusunda ara verdiğim dönemlerim olsa da müzikten asla kopmadım. Bir sanatçının müzik yapmak için ya üretmesi ya da tarzına uygun şarkılara ulaşabilmesi lazım. Müzik sektörünün uzun süredir içinde olduğu kriz yapım firmalarını da etkilediği için pek çok sanatçıya sınırlı bütçeler yüzünden yatırım yapılamadı. Şu anda 23 yaşında olan kızımın her yaşında, her anında yanında oldum. Anneliğimi doyasıya yaşadım. Ve yeni bir şarkıyla, heyecanla sevenlerime merhaba diyorum. Sanıyorum bundan böyle albüm yerine eski yıllarda olduğu gibi şarkılarımızı, sevenlerimizle single olarak paylaşacağız.

Müzik kariyerine eşiniz için nokta koyduğunuz söyleniyordu, gerçekten de öyle mi? Eski eşiniz istemediği için mi müzikten uzak kaldınız?

Evlendiğimde müziği bırakmadım ben aslında. Öncelikle bu konuya açıklık getirmek isterim. Evliyken üç tane albüm yaptım. Aile hayatı ve müzik bir arada devam etti. Kızımla daha fazla ilgilenmek, hayatın başka yönleriyle daha fazla ilgilenmek derken müziğe gerekli zamanı ayıramadım. Aslında sadece aileme daha fazla zaman ayırdığım için müzikal anlamda yeterli üretim yapamadım. Ama bu bir aşk ve hiçbir zaman bitmez. Şimdi ve yeniden daima müzik diyorum.

Asya Hanım, geçtiğimiz hafta 23 yıllık evliliğinizi bitirdiniz. Neler hissediyorsunuz?

Bazen bitmesi gerekiyor ve bitiyor. 23 yıllık evliliğim bitti evet. Her iki taraf için de olması gereken bir ayrılığa ‘evet’ dedik. Herkes için iyilikler diliyorum.

Single’ın çıkışı boşanma davasının bitişiyle aynı günlere denk geliyor, bu single bir nevi baş kaldırış ya da yeniden doğuş mu?

Bu single bir başkaldırış ya da hayata merhaba değil. Uzun zamandır bir single’ın hazırlıklarına başlamıştım. Unutup Gitti şarkısı da üzerinde çalıştığım şarkılardan biriydi. Müzik herkes için bir tedavi biçimi. Müzik hayatımın şu anda başrolü. Bu dönemde böyle bir şarkı bana da iyi geldi.

AŞKA KÜSMEDİM

Aşk sizce var mı? İleride Asya Hanım'ı tekrar nikah masasında görür müyüz?

Aşk elbette var, her zaman var. Aşk şarkıları söyleyen bir kadına bu soru sorulduğunda başka ne cevap olabilir değil mi? Aşk bazen karşı cinse, bazen doğaya, bazen çocuğunuza, bazen hayata duyulan bir duygu. Hayat bir aşk… Ve aşk da daima var.

Asya Hanım müzik dışında neler yapmaktan hoşlanır? Zamanını nasıl geçirir?

Meraklı bir yapım var, yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. İlgilendiğim alanlar birbirinden farklı. Yağlı boya resim çalışırım. Birkaç atölyede farklı teknikler öğrendim. Briç dersleri aldım. Tarih severim. Özellikle dünya savaşları üzerine kitaplar okur filmler, diziler, belgeseller izlerim. Haftanın üç günü pilates ve yürüyüşe ayırıyorum. Pandemi nedeniyle daha çok yürüyüş yapmaya başladım. Bir dönem heykel de çalıştım ama uzun sürmedi. O konuda yeteneğim ve sabrımın olmadığına karar verip bıraktım. Seyahatlerim de çoğunlukla doğası veya tarihi dokusu olan müze ve sanat galerileriyle insanlarda iz bırakan şehir veya ülkelere oluyor. Müzeler galeriler nefes aldığım ve ruhen kendimi iyi hissettiğim yerler… Konya’ya Mevlana’yı anma etkinlikleri için gittiğimde, insanlığın bilinen ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’ü gördüğümde gözyaşlarımı tutamamıştım. Gerçek hikayeler, yaşanmışlıklar ve geçmiş beni çok etkiliyor. Tarihe ve eski olan her şeye zaafım var.

RUHSUZ ŞARKILARI DUYDUKÇA CANIM SIKILIYOR

Siz yokken sektörde nasıl değişiklikler olmuş, müzik sektörünün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dijital ortam tüm sektörleri etkiledi. Beklentiler değişti. Dijital mecralar sesini duyurmak isteyen pek çok insan için yeni kapılar da araladı. Kitlelere sesini, müziğini ya da sanatın herhangi bir dalındaki hünerini kolayca ulaştırabiliyorlar. Rekabet güzeldir ama gözlemlediğim kadarıyla müzik ve sanatın pek çok dalında aşırılıklar ve bu sürat kaliteyi düşürdü. Ruhsuz ve hikayesi olmayan şarkılar duyuyorum canım çok sıkılıyor. Para insanları kendilerine uygun olmayan işleri yapmaya zorladı. Herkesin her konuya el atması da çok tatsız. Olumlu yanı, iyi müzik yapan insanların sosyal mecralar sayesinde seslerini duyurabiliyor olması. Dinleyiciyi etkileyen ve heyecanlandıran şarkılar çok az ne yazık ki. Ama az sayıda da olsa özenerek yapılan işleri görüyor ve mutlu oluyorum.

KADINLAR İÇİN VAKIF KURMAK İSTİYORUM

Gelecek için hayalleriniz var mı?

Uzun yıllardır kadınları destekleyecek bir vakıf kurma hayalim vardı. ‘’Vardı’’ diyorum çünkü bu hayali gerçekleştirmek için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Bugünkü şartlarda ne yazık ki gerçeğe dönüşmesi imkansız. Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik şiddet ve tacizlerin artması çok üzücü. Bu konularla ilgili pek çok çalışma olduğu halde şiddetin gündemden düşmemesi kaygı verici. Bu konunun dışında doğanın katledilmesi su ve benzeri enerjilerin hoyratça tüketilmesi, gelecek nesillere verdiğimiz en büyük zararlardan sadece birkaçı. Eğitimcilere ciddi görevler düşüyor. Umudumu kaybetmiş değilim. Sevgiye ve sağduyuya ihtiyacımız var.

Sosyal medyayla aranız nasıl? Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin şöhretini bu şekilde artırdığı ya da koruduğu düşünülüyor sizce de öyle mi?

İşim gereği sosyal medyayı kullanıyorum. Sevenlerimle daha yakın bir bağ kurabiliyorum böylece. Yeni dünya böyle, dışında kalmak mümkün değil. Farklı bir mesleğim olsaydı kullanmazdım. Hem yorucu hem de zamanımın önemli bir kısmını alıyor.

Pazartesi günü yeni bir şarkıyı sevenlerinizle buluşturacaksınız. Şarkının hikayesi nedir? Nasıl bir şarkıyla sevenlerinizle hasret gidereceksiniz? Tarzınız yine aynı mı? Yoksa geçen zaman içerisinde Asya Hanım'ın da müzik anlayışı değişti mi?

Ümit Sayın’a ait bir şarkı. Bu tür şarkılara özlem var. İnsanlar hala 90’larda üretilen şarkıları dinliyorlar. Çünkü çoğu, hem melodi hem de sözler yönünden çok etkileyici ve yaşanmışlıkların sonucunda çıkan eserler. Bir zamanlar vokalisti olduğum, sonrasında albümlerimin prodüktörü olan Nilüfer’le çok uzun yıllardır süren ve her yıl güçlenen bir dostluğumuz var. Ümit Sayın, çok kaliteli şarkılar yapan ve çizgisini bozmayan müthiş bir müzik adamı. Vokal koçumdur aynı zamanda ve o işte de çok başarılıdır. Desteği ve dostluğu için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ümit Sayın, şarkıyı Nilüfer’e dinlettiğinde ‘’Tam Asya’nın sesine uygun harika bir şarkı’’ demiş. Tarzıma uygun, kaliteli, severek okuduğum bir şarkı oldu gerçekten de. Ümit arkadaşım sağ olsun benim sesimde şarkının hayat bulduğunu söyledi. Stüdyo fotoğraf ve klip aşamasına kadar değerli büyüğüm can ablam Nilüfer hep yanımdaydı, onun hakkını ödeyemem. Desteği için ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendi çizgimde şarkılarla yola devam edeceğim. Müziğe hepimizin ihtiyacı var. Müziksiz hayatın tadı tuzu yok.

ARTIK BANA SİTEM ETMEYİN

Peki pandemi dönemi size nasıl etkiledi?

Bugüne kadar tarih kitaplarında okuduğumuz ‘’Ne zor günlermiş’’ dediğimiz dönemlerin benzerini yaşıyoruz. Bir anlama biz de yeni tarihe şahitlik ediyoruz. Aşı ve benzeri tedaviler için umutla bekliyorum. Bu dönemde single çalışmam dışında iki kardeş kedi sahiplendim. Evimde onlarla vakit geçiriyorum. Bir canlıyı sahiplenmek için satın alınmasını anlamıyorum. Sokaklar ve barınaklarda sıcak bir yuva ve sevgi bekleyen binlerce canlı var. Vicdanlara sesleniyorum lütfen satın almayın sahiplenin.

Yıllardır sesinize hasret kalan sevenlerinize bir mesajınız var mı?

Verdiğim uzun aralara sitem eden sevenlerime bundan böyle hep beraberiz demek istiyorum. Allah bana ve sesime sağlık verdiği sürece üretmeye ve şarkı söylemeye devam. Bu zor günler de geçecek elbette. Yine canlı konserler ve benim favorim olan küçük dinletilerde birlikte olacağız.