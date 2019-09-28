Sanat dünyasını Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı sardı! İşte ünlülerden skor tahminleri
Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bekliyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili kendi skor tahminlerini yaptı. İşte o tahminler...
Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı.
İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...
SİBEL CAN:1-0 FB ALIR