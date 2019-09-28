Sanat dünyasını Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı sardı! İşte ünlülerden skor tahminleri

Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı.

İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...

SİBEL CAN:1-0 FB ALIR