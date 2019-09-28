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  3. Sanat dünyasını Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı sardı! İşte ünlülerden skor tahminleri

Sanat dünyasını Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı sardı! İşte ünlülerden skor tahminleri

Sanat dünyasını Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı sardı! İşte ünlülerden skor tahminleri

Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bekliyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili kendi skor tahminlerini yaptı. İşte o tahminler...

Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı. 

İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...

SİBEL CAN:1-0 FB ALIR

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