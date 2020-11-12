Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den dizinin Volkan'ı Caner Cindoruk'a Osmanlı tokadı!

Sezonun en iyi dizileri arasında yer alan Sadakatsiz, BBC yapımı Doctor Foster’dan uyarlandı. Kendisini aldatan eşi Volkan’dan intikam almak için büyük bir savaş başlatan Asya’nın yumuşak karnının ise annesi olduğu ortaya yeni bölümde ortaya çıkıyor. Asya’nın annesi de kendisine ihanet eden babasından intikam almış. Ancak bu intikam, şüpheli bir kaza ve bir ailenin yok olması ile sonuçlanmış.

Sadakatsiz dizisinin 7. yeni bölümünden ilk görüntüler izleyicilerle paylaşıldı. Cansu Dere, rol arkadaşı Caner Cindoruk’a rol gereği de olsa öyle bir Osmanlı tokadı yapıştırdı ki, sesi kulaklarınıza geldi.

Ancak toplumsal noktada diziden verilen bazı mesajların sıkıntılı olduğunu da gözlemliyoruz. Kısasa kısas olacak şekilde eşini aldatmaktan hiç çekinmeyen Asya karakteri, aslında iyi bir örnek değil. Birçok dizi hayranı Asya’yı haklı bulsa da, Mert ile birlikte olmasını ise hazmedemedi.

İzleyiciler Asya’dan güçlü durmasını ve intikamını acı bir şekilde herkesten almasını arzu ediyor. Sosyal medya yorumlarında da izleyicilerin yorumlarına bakılır ise Asya’nın gittiği yoldan memnunlar.



