Sadakatsiz dizisinde o meşhur sahne geceye damga vurdu! Sadakatsiz reytinglerde zirveye oturdu

Ekranların iddialı yapımı Sadakatsiz dizisi dün akşam 6. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Heyecan dolu geceye intikam sahnesi damga vurdu. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği dizi dün gece izleyenleri ekrana kilitledi. O meşhur sahne ekrana geldi ve nefesler kesildi. Dün akşamın başarısı bugünkü reyting sıralamasını tabiki de etkiledi. Sadakatsiz reytinglerde zirveye oturdu...

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'in son bölümünde; dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi izleyici karşısına çıktı.

YOK BÖYLE İNTİKAM

Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret yapan Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı. Sadakatsiz dizisi geceye damga vurdu ve izleyenlerine 'Yok böyle intikam' dedittirdi.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den dizinin Volkan'ı Caner Cindoruk'a Osmanlı tokadı!

Deliye dönen Derin tam masayı terk edecekken Asya tarafından gelen bir itiraf daha geceye damga vurdu. Derin'in Volkan'dan hamile olduğunu da söyleyen Asya, amacına ulaştı. Ardından 'Afiyet olsun' diyerek masadan kalkan Asya, evine gitti.

Bu sahne sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. 'Sadakatsiz' dizisi ve Cansu Dere Twitter'da uzun süre TT listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Sadakatsiz, dizisi bu çıkışı ile Çarşamba akşamlarının zirvesini ele geçirdi.

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