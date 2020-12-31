30 Aralık reyting sonuçları listesi... Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Zümrüdüanka reyting sonuçları yayında!

30 Aralık reyting sonuçları sıralaması dün akşam izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımları listeliyor. Sadakatsiz, Zümrüdüanka, Kuruluş Osman gibi reyting rekorları kıran diziler dün akşam izleyici karşısına geçmişti. Reyting sonuçları listesindeki ilk 10 sıralama haberimizde...