Sadakatsiz hangi diziden uyarlama, Kore versiyonu adı ne? Sadakatsiz konusu nedir, nerede çekiliyor?

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz'in yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsizler dizisi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çekilmektedir. İlerleyen süreçte İstanbul’a taşınacak olan set için araştırmalar devam ediyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.