Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Kanal D'nin beğeniyle izlenen ve yayınlandığı bölümlerle ekranlara damga vuran Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Yeni bölüm fragmanında Asya'nın karşısına çıkan Volkan'ın intikam planlarını devreye sokması dikkat çekti. Peki, Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

BUGÜN SADAKATSİZ VAR MI?

Geçen hafta pandemi sebebi ile ara verilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?



Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıllar sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kafasını karıştırmaya çalışıyor!

2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?

Sadakatsiz konusu nedir?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.