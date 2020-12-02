Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam neden yok? Sadakatsiz 9. yeni bölüm ne zaman?

Yayınlandığı günden itibaren reyting listelerini alt üst eden Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ancak bu akşam Kanal D'nin yayın akışında Sadakatsiz'in yeni bölümü yer almıyor. Tüm dizi takipçileri Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.



SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Dizi tarafından yapılan açıklama şöyle;

Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere...⠀

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SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.