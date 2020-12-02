Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolde oynadığı dizide huzurlu ve mutlu bir evlilik sürdüren çiftin hayatı, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişiyor. Dizinin Kore versiyonu da bulunuyor. Sadakatsiz Kore versiyonu adı nedir? Sadakatsiz hangi diziden uyarlama?

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

İlk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ isimli dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ KORE VERSİYONU ADI NEDİR?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

VOLKAN ARSLAN (CANER CİNDORUK)

Kırk yaşında. Malatya’da doğmuş, ailesiyle Tekirdağ’a göç etmiş. Seneler evvel babasını kaybetmiş ve annesiyle baş başa kalmış. Yetim büyümek, geçim sıkıntısı yaşamak onu hırslandırmış. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde, mimarlık bölümünde ailesinin çabaları ile okumuş. Bir gün yolu Asya ile kesişmiş ve bu kesişimden büyük bir aşk doğmuş. Asya’nın hamile kaldığını öğrenince, ondan ayrı bir hayat düşünemediği için ona evlenme teklifi etmiş ve Asya’yı memleketine, Tekirdağ’a getirmiş. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle her yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Çalışkan ama çok disiplinli değil. Merhamet duygusu gelişmiş. Sevdiği insanların derdini dert edinen birisi. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

ASYA ARSLAN (CANSU DERE)

Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.