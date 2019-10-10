Reyting sonuçları belli oldu mu? 9 Ekim Afili Aşk, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması
Reyting sonuçları 9 Ekim Çarşamba açıklandı mı? Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çarşamba günü Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Star Tv’de Kuzgun, Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye, Trt1’de Benim Adım Melek yayınlanıyor. Hangi dizinin, ya da filmin birinci olduğunu merak eden bireyler reyting sıralamasını öğrenmek istiyor. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
9 Ekim Reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları Çarşamba günü sevdiği diziyi ya da yarışmayı seyreden bireyler tarafından merak edilmeye başladı. Çarşamba günü Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Trt1’de Benim Adım Melek, Star Tv’de Kuzgun, Kanal D’de Afili Aşk yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Benim Adım Melek birinci, Afili Aşk ikinci olmuştu.