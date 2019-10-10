Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8772
  • 6,4638
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Reyting sonuçları belli oldu mu? 9 Ekim Afili Aşk, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

Reyting sonuçları belli oldu mu? 9 Ekim Afili Aşk, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

Reyting sonuçları belli oldu mu" 9 Ekim Afili Aşk, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

Reyting sonuçları 9 Ekim Çarşamba açıklandı mı? Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çarşamba günü Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Star Tv’de Kuzgun, Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye, Trt1’de Benim Adım Melek yayınlanıyor. Hangi dizinin, ya da filmin birinci olduğunu merak eden bireyler reyting sıralamasını öğrenmek istiyor. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

9 Ekim Reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları Çarşamba günü sevdiği diziyi ya da yarışmayı seyreden bireyler tarafından merak edilmeye başladı. Çarşamba günü Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Trt1’de Benim Adım Melek, Star Tv’de Kuzgun, Kanal D’de Afili Aşk yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Benim Adım Melek birinci, Afili Aşk ikinci olmuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var
EDHO, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...
Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum
Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
<p>Hatay’da ilk çocuğuna hamile kalan genç bir kadın, siroz hastası annesine karaciğerinden bir parç

En zor karar: ´Anne mi evlat mı?´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kulüpler Barış Pınarı Harekatı için tek yürek oldu

Beyaz ekmekle ilgili uyarı! Her gün yiyoruz ama...