Reyting sonuçları belli oldu mu? 9 Ekim Afili Aşk, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

9 Ekim Reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları Çarşamba günü sevdiği diziyi ya da yarışmayı seyreden bireyler tarafından merak edilmeye başladı. Çarşamba günü Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Trt1’de Benim Adım Melek, Star Tv’de Kuzgun, Kanal D’de Afili Aşk yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Benim Adım Melek birinci, Afili Aşk ikinci olmuştu.