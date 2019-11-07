Reyting sonuçları belli oldu mu? 5 Kasım Çarşamba Afili Aşk, Kurşun reyting sonuçları

Reyting sonuçları televizyonda yayınlanan dizileri takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Total, Ab ve Abc1 reyting sonuçları zirvedeki ismi öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 Kasım Çarşamba günü Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Cici Babam, TRT 1’de Benim Adım Melek ,Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Fox Tv’de Kurşun yayınlanıyor. Peki, 6 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı…