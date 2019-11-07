Reyting sonuçları belli oldu mu? 5 Kasım Çarşamba Afili Aşk, Kurşun reyting sonuçları
6 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu aratılmaya başladı. Yeni başlayan dizilerin, ya da takip ettiği programların sıralamasını merak eden binlerce kişi reyting sonuçları ile alakalı bilgi sahibi olmak istiyor. Çarşamba günü Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Fox Tv’de Kurşun, Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Cici Babam, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Benim Adım Melek yayınlanıyor. 6 Kasım reyting sonuçları ile alakalı merak ettiğini her şeye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Reyting sonuçları televizyonda yayınlanan dizileri takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Total, Ab ve Abc1 reyting sonuçları zirvedeki ismi öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 Kasım Çarşamba günü Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Cici Babam, TRT 1’de Benim Adım Melek ,Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Fox Tv’de Kurşun yayınlanıyor. Peki, 6 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı…