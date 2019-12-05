Reyting sonuçları belli oldu mu? 5 Aralık Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları televizyon yayın akışında hangi dizinin birinci sırada olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılıyor. 5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü Show Tv’de Mucize, Star Tv’de Korkusuzlar, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv’de Mucize Doktor, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Görünmeyen Misafir yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor 37.71 share puanıyla zirvede yer alıyordu. Haberin devamından reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz