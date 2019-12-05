Reyting sonuçları belli oldu mu? 5 Aralık Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu aratılmaya başladı. Reyting sonuçları sevdiği dizinin hangi sırada olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 5 Aralık Perşembe günü Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1’de Görünmeyen Misafir, Tv8’de MasterChef Türkiye, Show Tv’de Mucize, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv’de Korkusuzlar yayınlandı. Reyting sıralaması ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Reyting sonuçları televizyon yayın akışında hangi dizinin birinci sırada olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılıyor. 5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü Show Tv’de Mucize, Star Tv’de Korkusuzlar, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv’de Mucize Doktor, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Görünmeyen Misafir yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor 37.71 share puanıyla zirvede yer alıyordu. Haberin devamından reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz