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  3. Reyting sonuçları belli oldu mu? 24 Aralık Salı EDHO, Hekimoğlu, Kadın reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları belli oldu mu? 24 Aralık Salı EDHO, Hekimoğlu, Kadın reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları belli oldu mu" 24 Aralık Salı EDHO, Hekimoğlu, Kadın reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 24 Aralık reyting sonuçları televizyon yayın akışında hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 24 Aralık Salı günü Fox Tv’de Kadın, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Hekimoğlu, Show Tv’de Deliha 2, Tv8’de MasterChef Türkiye ve TRT 1’de Elimi Bırakma yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…

24 Aralık Salı reyting sonuçları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunu arat bireyler hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 24 Aralık Salı günü Show Tv’de Deliha 2, Tv8’de MasterChef Türkiye ve TRT 1’de Elimi Bırakma, Fox Tv’de Kadın, Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Hekimoğlu, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde EDHO birinci, Kadın üçüncü olmuştu. 24 Aralık reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde


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