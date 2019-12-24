Reyting sonuçları belli oldu mu? 24 Aralık Salı EDHO, Hekimoğlu, Kadın reyting sonuçları sıralaması

24 Aralık Salı reyting sonuçları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunu arat bireyler hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 24 Aralık Salı günü Show Tv’de Deliha 2, Tv8’de MasterChef Türkiye ve TRT 1’de Elimi Bırakma, Fox Tv’de Kadın, Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Hekimoğlu, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde EDHO birinci, Kadın üçüncü olmuştu. 24 Aralık reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde