Reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Şubat Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. 13 Şubat Perşembe günü Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’de Öldürme Arzusu, TRT 1’de 3’te 3 Tarih, Tv8’de Recep İvedik 4, Star Tv’de Güvercin (Tekrar), Show Tv’de Güldür Güldür Show (Tekrar) yayınlandı. Peki, 13 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…
13 Şubat Perşembe reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. “Reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusunun cevabını merak edenler zirvedeki yapımı öğrenmek istiyor. 13 Şubat Perşembe günü Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv’de Güldür Güldür Show (Tekrar), TRT 1’de 3’te 3 Tarih, Fox Tv’de Mucize Doktor, Kanal D’de Öldürme Arzusu, Star Tv’de Güvercin (Tekrar), Tv8’de Recep İvedik 4 yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olmuştu. Reyting sonuçları sıralaması ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.