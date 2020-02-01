Reyting sonuçları belli oldu mu? 1 Şubat Cumartesi Zümrüdüanka, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları

Reyting sonuçları arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtını merak eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 1 Şubat Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Savaş Gemisi, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv’de Zümrüdüanka, Kanal D’de Kung Fu Panda 3, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Kalk Gidelim yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları sıralaması ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.