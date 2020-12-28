28 Aralık 2020 Pazartesi 10:10 | Son Güncelleme:
27 Aralık reyting sonuçları: Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara 27 Aralık reyting sonuçları!
27 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımları sıralaması 27 Aralık reyting sonuçlarına göre yapılacak. Show Tv'de Arıza, Star Tv'de Menajerimi Ara, Fox Tv'de Kefaret ATV'de final bölümü ile ekrana gelen Maria ile Mustafa ve MasterChef ekrana geldi. Reyting sonuçları açıklandı mı? Kefaret, Arıza, Menajerimi Ara 27 Aralık reyting sonuçları...
27 Aralık reyting sonuçları belli oldu. Dün yeni bölümü yayınlanan yapımların ne kadar izlendiği 27 Aralık reyting sonuçlarında açıklandı. Show Tv'de Arıza, Star Tv'de Menajerimi Ara, Fox Tv'de Kefaret ATV'de final bölümü ile ekrana gelen Maria ile Mustafa ve eleme gecesi yaşanan MasterChef Türkiye bulunuyordu. Yapımların Total, AB ve ABC gruplarında sıralaması ve 27 Aralık reyting sonuçları