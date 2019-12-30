Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Pazar MasterChef, Kimse Bilmez reyting sonuçları
Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 29 Aralık reyting sonuçları hangi dizinin ya da programın birinci olduğunu merak eden kişiler tarafından öğrenilmek istiyor. 29 Aralık Pazar günü Atv’de Kimse Bilmez, Fox Tv’de Savaşçı, TV8’de MasterChef Türkiye, Star Tv’de Güvercin, Show Tv’de Süt Kardeşler, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı..
29 Aralık reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinden hangi yayının ilk sırada olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları belli oldu mu? 29 Aralık Pazar günü Atv’de Kimse Bilmez, Fox Tv’de Savaşçı, TV8’de MasterChef Türkiye, Star Tv’de Güvercin, Show Tv’de Süt Kardeşler, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Savaşçı birinci, Çok Güzel Hareketler 2 üçüncü, Güvercin beşinci olmuştu. 29 Aralık Pazar reyting sonuçları ile alakalı ayrıntılı bilgiye haberinden devamından ulaşabilirsiniz