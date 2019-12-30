Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Pazar MasterChef, Kimse Bilmez reyting sonuçları

29 Aralık reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinden hangi yayının ilk sırada olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları belli oldu mu? 29 Aralık Pazar günü Atv’de Kimse Bilmez, Fox Tv’de Savaşçı, TV8’de MasterChef Türkiye, Star Tv’de Güvercin, Show Tv’de Süt Kardeşler, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Savaşçı birinci, Çok Güzel Hareketler 2 üçüncü, Güvercin beşinci olmuştu. 29 Aralık Pazar reyting sonuçları ile alakalı ayrıntılı bilgiye haberinden devamından ulaşabilirsiniz