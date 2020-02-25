Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Şubat Salı EDHO, Ramo, Hekimoğlu, Survivor reyting sıralaması

Reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin araştırdığı konulara arasında yer alıyor. 25 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak edenler hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 25 Şubat Salı günü Fox Tv’de Kafalar Karışık, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv’de Hızlı ve Öfkeli 5, Kanal D’de Hekimoğlu, Show Tv’de Ramo, Tv8’de Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler, TRT 1’de Tutunamayanlar yayınlandı. Reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.