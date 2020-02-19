Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Şubat Salı EDHO, Ramo, Survivor, Hekimoğlu reyting sıralaması nedir?
Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 18 Şubat reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi ismin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 18 Şubat Salı günü Fox Tv’de Bizim İçin Şampiyon, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star Tv’de John Wick 2, Kanal D’de Hekimoğlu, Show Tv’de Ramo, Tv8’de Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler, TRT 1’de Tutunamayanlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…
18 Şubat Salı reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. 18 Şubat Salı günü Tv8’de Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler, Show Tv’de Ramo, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv’de Bizim İçin Şampiyon, Star Tv’de John Wick 2, Kanal D’de Hekimoğlu, TRT 1’de Tutunamayanlar yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Ramo üçüncü olmuştu. 18 Şubat reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.