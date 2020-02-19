Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Şubat Salı EDHO, Ramo, Survivor, Hekimoğlu reyting sıralaması nedir?

18 Şubat Salı reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. 18 Şubat Salı günü Tv8’de Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler, Show Tv’de Ramo, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv’de Bizim İçin Şampiyon, Star Tv’de John Wick 2, Kanal D’de Hekimoğlu, TRT 1’de Tutunamayanlar yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Ramo üçüncü olmuştu. 18 Şubat reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.