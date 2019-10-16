Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim Kuzgun, Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

16 Ekim Reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları Çarşamba günü izlenen diziler ve programlarda hangisinin ilk sırada yer aldığını merak eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çarşamba günü Star Tv’de Kuzgun, TRT 1’de Benim Adım Melek, Show Tv’de Kocan Kadar Konuş, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk, Tv8’de MasterChef Türkiye ve Fox Tv’de Yaparsın Aşkım yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Afili Aşk dizi klasmanında birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Benim Adım Melek ise üçüncü olmuştu. Haberimiz içerisinden 16 Ekim reyting sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz