Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim Kuzgun, Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması
Reyting sonuçları 16 Ekim Çarşamba açıklandı mı? Reyting sonuçları televizyon dizilerini izleyen bireyler tarafından takip ediliyor. 16 Ekim Çarşamba günü Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Star Tv’de Kuzgun, Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Kocan Kadar Konuş, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Benim Adım Melek, Fox Tv’de Yaparsın Aşkım yayınlandı. Peki, reyting sonuçlarında kim birinci? İşte yanıtı
16 Ekim Reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları Çarşamba günü izlenen diziler ve programlarda hangisinin ilk sırada yer aldığını merak eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çarşamba günü Star Tv’de Kuzgun, TRT 1’de Benim Adım Melek, Show Tv’de Kocan Kadar Konuş, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk, Tv8’de MasterChef Türkiye ve Fox Tv’de Yaparsın Aşkım yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Afili Aşk dizi klasmanında birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Benim Adım Melek ise üçüncü olmuştu. Haberimiz içerisinden 16 Ekim reyting sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz