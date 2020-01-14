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  3. Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Salı Ramo, Hekimoğlu, Tutunamayanlar, Kadın reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Salı Ramo, Hekimoğlu, Tutunamayanlar, Kadın reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı" 14 Ocak Salı Ramo, Hekimoğlu, Tutunamayanlar, Kadın reyting sonuçları

Reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin ilk sırada yer aldığını merak eden izleyiciler tarafından aratılıyor. 14 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Salı günü Show Tv’de Ramo, Fox Tv’de Kadın, Kanal D’de Hekimoğlu, Star Tv’de Çocuk, Atv’de Kayserispor – Fenerbahçe maçı, TRT 1’de Tutunamayanlar, Tv8’de Recep İvedik 5 yayınlandı. Reyting sonuçları sıralaması ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

14 Ocak reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Reyting sonuçları, yayın hayatına başlayan yeni dizilerin de olması nedeniyle merak ediliyor. 14 Ocak Salı günü Kanal D’de Hekimoğlu, Star Tv’de Çocuk, Atv’de Kayserispor – Fenerbahçe maçı, Show Tv’de Ramo, Fox Tv’de Kadın, Tv8’de Recep İvedik 5, TRT 1’de Tutunamayanlar yayınlandı. Peki, 14 Ocak reyting sonuçları belli oldu mu? Yanıtı haberimizde…


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