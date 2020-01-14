Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Salı Ramo, Hekimoğlu, Tutunamayanlar, Kadın reyting sonuçları

14 Ocak reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Reyting sonuçları, yayın hayatına başlayan yeni dizilerin de olması nedeniyle merak ediliyor. 14 Ocak Salı günü Kanal D’de Hekimoğlu, Star Tv’de Çocuk, Atv’de Kayserispor – Fenerbahçe maçı, Show Tv’de Ramo, Fox Tv’de Kadın, Tv8’de Recep İvedik 5, TRT 1’de Tutunamayanlar yayınlandı. Peki, 14 Ocak reyting sonuçları belli oldu mu? Yanıtı haberimizde…