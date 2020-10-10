Reyting sonuçları: 9 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Babil, Kırmızı Oda, Çocukluk gibi dizilerin izlenme oranları 9 ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.