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10 Ekim 2020 Cumartesi 09:12 | Son Güncelleme:

Reyting sonuçları: 9 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları: 9 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı"

9 Ekim tarihli reyting sonuçları cuma günü izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Kırmızı Oda, Bir Zamanlar Çukurova, Babil gibi diziler vardı. Ekranların yeni soluklu dizisi Çocuksuz da izleyici ile buluştu. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.

Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Babil, Kırmızı Oda, Çocukluk gibi dizilerin izlenme oranları 9 ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.

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