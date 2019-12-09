Reyting sonuçları 9 Aralık Pazartesi: Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. 9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin birinci sırada yer aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Aralık Pazartesi günü Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat, Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Hızlı ve Öfkeli 8 yayınlandı.