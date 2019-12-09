Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8159
  • 6,4364
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Reyting sonuçları 9 Aralık Pazartesi: Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 9 Aralık Pazartesi: Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 9 Aralık Pazartesi: Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları açıklandı mı"

9 Aralık reyting sonuçları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 9 Aralık Pazartesi günü Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Hızlı ve Öfkeli 8, Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. 9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin birinci sırada yer aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Aralık Pazartesi günü Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat, Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Hızlı ve Öfkeli 8 yayınlandı.


Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Şırnak Valiliği´nden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma

Kadın Bomba İmha Uzmanımız Astsubay Esma Çevik Şehit Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İçinden çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Dünya metrolarında görülmüş en garip yolcular