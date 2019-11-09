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  3. Reyting sonuçları 8 Kasım Cuma açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

Reyting sonuçları 8 Kasım Cuma açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

Reyting sonuçları 8 Kasım Cuma açıklandı mı" Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

Reyting sonuçları televizyondaki dizi ve programları takip edenler tarafından merak edilmeye başladı. 8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmişi, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Fox Tv’de Mucize Doktor Tekrar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Tv8’de Ariv V 216 yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

Reyting sonuçları belli oldu mu? 8 Kasım Cuma reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. 8 Kasım televizyon yayın akışında: Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Mucize Doktor Tekrar, Tv8’de Arif V 216, TRT 1’de ise Payitaht Abdülhamid yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai 20.59 share puanıyla birinci gelmişti. Reyting sonuçları ile alakalı detaylar bilgiye haberin devamından ulaşabilirsiniz


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