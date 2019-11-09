Reyting sonuçları 8 Kasım Cuma açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

Reyting sonuçları belli oldu mu? 8 Kasım Cuma reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. 8 Kasım televizyon yayın akışında: Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Mucize Doktor Tekrar, Tv8’de Arif V 216, TRT 1’de ise Payitaht Abdülhamid yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai 20.59 share puanıyla birinci gelmişti. Reyting sonuçları ile alakalı detaylar bilgiye haberin devamından ulaşabilirsiniz