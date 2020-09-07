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  3. Reyting sonuçları 7 Eylül Pazartesi açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması
07 Eylül 2020 Pazartesi 23:07 | Son Güncelleme:

Reyting sonuçları 7 Eylül Pazartesi açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

Reyting sonuçları 7 Eylül Pazartesi açıklandı mı" Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 7 Eylül Pazartesi akşamı Fox Tv'de Yasak Elma, Show Tv'de Çukur, Star Tv Sefirin Kızı, Kanal D'de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2, Atv'de Gençliğim Eyvah, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Düğün Dernek yayınlandı. Peki, 7 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişileri ilgisini çekiyor. Dizi sezonunun başlamasıyla beraber reyting sonuçları da önem kazandı. 7 Eylül Pazartesi akşamı Star Tv Sefirin Kızı, Kanal D’de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2, Fox Tv’de Yasak Elma, Show Tv’de Çukur, Atv’de Gençliğim Eyvah, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Düğün Dernek yayınlandı. Peki, 7 Eylül reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?

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