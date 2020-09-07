Reyting sonuçları 7 Eylül Pazartesi açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

Reyting sonuçları 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişileri ilgisini çekiyor. Dizi sezonunun başlamasıyla beraber reyting sonuçları da önem kazandı. 7 Eylül Pazartesi akşamı Star Tv Sefirin Kızı, Kanal D’de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2, Fox Tv’de Yasak Elma, Show Tv’de Çukur, Atv’de Gençliğim Eyvah, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Düğün Dernek yayınlandı. Peki, 7 Eylül reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?

