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  3. Reyting sonuçları 7 Ekim açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

Reyting sonuçları 7 Ekim açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

Reyting sonuçları 7 Ekim açıklandı mı" Çukur, Yasak Elma, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

7 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları televizyonda yayınlanan dizi ve programları takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Zalim İstanbul, Show Tv’de Çukur, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Tv8’de MasterChef Türkiye ve Fox Tv’de Yasak Elma yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 7 Ekim reyting sıralamasına ulaşabilirsiniz

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. 7 Ekim reyting sıralaması sevdiği dizi, film ve programları takip eden binlerce insan tarafından aratılıyor. Pazartesi günleri Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Tv8’de MasterChef Türkiye, Fox Tv’de Yasak Elma, Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Zalim İstanbul, Show Tv’de Çukur yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Çukur 1. sırada, Yasak Elma 4. sırada, Zalim İstanbul ise 5. sıradaydı. İşte 7 Ekim Pazartesi reyting sonuçları

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