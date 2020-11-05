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  • Reyting sonuçları 5 Kasım Perşembe açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Mucize Doktor reyting sonuçları
05 Kasım 2020 Perşembe 22:52 | Son Güncelleme:

Reyting sonuçları 5 Kasım Perşembe açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Mucize Doktor reyting sonuçları

Reyting sonuçları 5 Kasım Perşembe açıklandı mı" Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Mucize Doktor reyting sonuçları

Reyting sonuçları 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan yapımlardan hangisinin birinci olduğunu belirliyor. Özellikle yeni yapımların başlamasıyla birlikte izleyicilerin de merakı artıyor. 5 Kasım Perşembe günü Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Star Tv'de Başlat, Kanal D'de Galaksinin Koruyucuları 2, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Kalk Gidelim yayınlandı. Peki, 5 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu?

5 Kasım reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından şimdiden merak edilmeye başladı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi nedeniyle gözler reyting sonuçlarına çevrildi. 5 Kasım Perşembe günü Show Tv’de Alev Alev, Kanal D’de Galaksinin Koruyucuları 2, Star Tv’de Başlat, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv’de Mucize Doktor Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Kalk Gidelim yayınlandı. 5 Kasım Perşembe reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

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