Reyting sonuçları 5 Kasım Perşembe açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Mucize Doktor reyting sonuçları

5 Kasım reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından şimdiden merak edilmeye başladı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi nedeniyle gözler reyting sonuçlarına çevrildi. 5 Kasım Perşembe günü Show Tv’de Alev Alev, Kanal D’de Galaksinin Koruyucuları 2, Star Tv’de Başlat, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv’de Mucize Doktor Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Kalk Gidelim yayınlandı. 5 Kasım Perşembe reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

