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  3. Reyting sonuçları 5 Ekim açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması

Reyting sonuçları 5 Ekim açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması

Reyting sonuçları 5 Ekim açıklandı mı" Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 5 Ekim reyting sıralaması televizyondaki dizi, film ve programları takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star’da Benim Tatlı Yalanım, Tv8’de O Ses Türkiye, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 5 Ekim Cumartesi reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz

Reyting sonuçları 5 Ekim Cumartesi açıklandı mı? Reyting sonuçları televizyonda sevdiği dizi ve filmleri izleyen vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. 5 Ekim Cumartesi günü Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Bir Aile Hikayesi, Tv8’de O Ses Türkiye, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta Total’de Kuzey Yıldızı ilk başk birinci sıradaydı. İşte 5 Ekim Cumartesi reyting sıralaması

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