Reyting sonuçları 30 Ocak Perşembe açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

30 Ocak Perşembe reyting sonuçları hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. 30 Ocak Perşembe günü Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv’de Güldür Güldür Show (Tekrar), Kanal D’de Suçlu, Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir (Tekrar), Star Tv’de Babil (Özel Bölüm), Fox Tv’de Mucize Doktor, TRT 1’de 3’te 3 Tarih yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olmuştu. Reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.