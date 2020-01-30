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  3. Reyting sonuçları 30 Ocak Perşembe açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları 30 Ocak Perşembe açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları 30 Ocak Perşembe açıklandı mı" Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

30 Ocak reyting sonuçları arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. 30 Ocak Perşembe günü televizyon yayın akışında Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’de Suçlu, Star Tv’de Babil (Özel Bölüm), Show Tv’de Güldür Güldür Show (Tekrar), Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir (Tekrar), TRT 1’de 3’te 3 Tarih yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları 30 Ocak Perşembe açıklandı mı? işte ayrıntılar…

30 Ocak Perşembe reyting sonuçları hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. 30 Ocak Perşembe günü Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv’de Güldür Güldür Show (Tekrar), Kanal D’de Suçlu, Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir (Tekrar), Star Tv’de Babil (Özel Bölüm), Fox Tv’de Mucize Doktor, TRT 1’de 3’te 3 Tarih yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olmuştu. Reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.


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