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  3. Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytingleri..

Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytingleri..

Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı" Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytingleri..

Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. İzleyiciler izledikleri dizilerin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Reytingler Total, AB ve ABC olarak açıklanıyor. Bugün Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Chef's Arena , Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanıyor. Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizilerin ve yarışmaların yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Geçen hafta total puan türünde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci olmuştu. 30 Kasım reyting sıralamasında hangi yapımın birinci olacağı merak ediliyor. Reyting sıralaması haberimizde..


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