Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytingleri..

Reyting sonuçları 30 Kasım açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizilerin ve yarışmaların yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Geçen hafta total puan türünde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci olmuştu. 30 Kasım reyting sıralamasında hangi yapımın birinci olacağı merak ediliyor. Reyting sıralaması haberimizde..