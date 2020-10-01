Reyting sonuçları | 30 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu?

30 Eylül tarihli reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Dün akşam FOX TV'de Sen Çal Kapımı yeni bölümü ile izleyici karşısına geçti. Kanal D'de ise Kıvanç Tatlıtuğ'un sunumunu üstlendiği Tarım Bizim Geleceğimiz isimli belgesel vardı. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları ise güncel verilerle belli oluyor.