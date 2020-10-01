01 Ekim 2020 Perşembe 09:23 | Son Güncelleme:
Reyting sonuçları | 30 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV kanallarından izleyici ile buluşan yapımların izlenme oranları reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 30 Eylül Çarşamba gününe ait total, AB ve ABC reyting sonuçları dün akşamın izlenme oranlarını sıralıyor.
30 Eylül tarihli reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Dün akşam FOX TV'de Sen Çal Kapımı yeni bölümü ile izleyici karşısına geçti. Kanal D'de ise Kıvanç Tatlıtuğ'un sunumunu üstlendiği Tarım Bizim Geleceğimiz isimli belgesel vardı. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları ise güncel verilerle belli oluyor.