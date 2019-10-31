30 Ekim 2019 reyting sonuçları belli oldu! Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reytingleri..

30 Ekim 2019 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.. Reyting sonuçları 30 Ekim Çarşamba günü aratılan konular arasında bulunuyordu. Özellikle yeni başlayan dizilerin reyting sonuçları ve sıralaması merak ediliyor. Çarşamba akşamı Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Yol Arkadaşım, Fox Tv’de Kurşun, Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, TRT 1’de Benim Adım Melek yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Sen Anlat Karadeniz ikinci, Benim Adım Melek üçüncü, Afili aşk ise dördüncü olmuştu.