30 Ekim 2019 reyting sonuçları belli oldu! Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reytingleri..
30 Ekim Reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçları televizyonda sevdiği dizi ve programları seyreden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Çarşamba günü Fox Tv’de Kurşun, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Yol Arkadaşım, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Benim Adım Melek yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 30 Ekim reyting sonuçları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz
30 Ekim 2019 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.. Reyting sonuçları 30 Ekim Çarşamba günü aratılan konular arasında bulunuyordu. Özellikle yeni başlayan dizilerin reyting sonuçları ve sıralaması merak ediliyor. Çarşamba akşamı Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Yol Arkadaşım, Fox Tv’de Kurşun, Tv8’de MasterChef Türkiye, Atv’de Sen Anlat Karadeniz, TRT 1’de Benim Adım Melek yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Sen Anlat Karadeniz ikinci, Benim Adım Melek üçüncü, Afili aşk ise dördüncü olmuştu.