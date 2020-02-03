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  3. Reyting sonuçları 3 Şubat Pazartesi: Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sonuçları

Reyting sonuçları 3 Şubat Pazartesi: Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sonuçları

Reyting sonuçları 3 Şubat Pazartesi: Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sonuçları

Reyting sonuçları hangi dizinin ya da programın birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. 3 Şubat Pazartesi günü televizyon yayın akışında Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Show Tv’de Çukur, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Vuslat yayınlandı. Peki, 3 Şubat Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Yanıtı haberimizde…

3 Şubat Pazartesi reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunu aratan kişiler hangi dizinin zirvede yer aldığını öğrenmek istiyor. 3 Şubat Pazartesi akşamı Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Yasak Elma, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Vuslat yayınlandı. Geçtiğimiz hafta total sıralamasında Sefirin Kızı birinci, Çukur ikinci olmuştu. 3 Şubat Pazartesi reyting sonuçları sıralaması ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.


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