Reyting sonuçları 3 Şubat Pazartesi: Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sonuçları

3 Şubat Pazartesi reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunu aratan kişiler hangi dizinin zirvede yer aldığını öğrenmek istiyor. 3 Şubat Pazartesi akşamı Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Kanal D’de Zalim İstanbul, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Yasak Elma, Tv8’de O Ses Türkiye, TRT 1’de Vuslat yayınlandı. Geçtiğimiz hafta total sıralamasında Sefirin Kızı birinci, Çukur ikinci olmuştu. 3 Şubat Pazartesi reyting sonuçları sıralaması ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.