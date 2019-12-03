Reyting sonuçları 3 Aralık Salı açıklandı mı? EDHO, Azize, Kadın reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Reyting sıralaması televizyon yayın akışı içerisinde yayınlanan dizi, film ve programlar arasında hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler tarafından aratılıyor. 3 Aralık Salı günü Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Elimi Bırakma, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv’de Kadın, Star Tv’de Çocuk, Kanal D’de Azize yayınlandı. Peki, 3 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…