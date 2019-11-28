Reyting sonuçları 28 Kasım açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları
28 Kasım Perşembe reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu sevdiği dizinin hangi sırada olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından aratılıyor. Perşembe günü Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv’de Güvercin (Tekrar), Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Batlır yayınlandı. Reyting sonuçları ve sıralaması ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 28 Kasım reyting sonuçları televizyon yayınları içerisinden hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyen bireyler tarafından merak ediliyor. Perşembe günü Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Batlır, Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv’de Güvercin (Tekrar) yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Mucize Doktor 39.03 share puanıyla birinci olmuştu. Reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde